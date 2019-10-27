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Повезло! Музейный тепловизор случайно диагностировал у туристки раннюю стадию рака

28.10.2019 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тепловизорная камера в одном из музеев Эдинбурга помогла диагностировать рак молочной железы у англичанки, дальнейшее обследование у врача наличие болезни подтвердило, сообщает CNN.

Англичанка Бол Джилл вместе с семьей посещала Шотландию, в программе поездки был музей "Камера-обскура и Мир иллюзий" в Эдинбурге. На входе в музей стоял тепловизор, который делал снимки посетителей, чтобы те могли увидеть, насколько они замерзли.

Изучая свой снимок, сделанный тепловизионной камерой, женщина обнаружила красную тепловую точку на своей левой груди. Она заинтересовалась возможной причиной ее появления и нашла в Google информацию о том, что тепловизионная камера помогает идентифицировать рак молочной железы на ранних стадиях. 


Термография используется для измерения температуры кожи на поверхности молочной железы.

Раковые клетки растут и быстро размножаются. Увеличение кровообращения и ускорение обмена веществ ведут к повышению температуры кожи, что позволяет тепловым камерам обнаруживать рак. 

Женщина обратилась к врачу и прошла обследование, которое подтвердило наличие у нее рака молочной железы на ранней стадии.

"Я перенесла две операции и мне нужно пройти еще одну, чтобы предотвратить распространение рака. Я просто хотела бы поблагодарить и сказать, что без этой камеры я бы не узнала о заболевании. Я знаю, что цель камеры на аттракционе отнюдь не в этом, но этот визит действительно сильно повлиял на мою жизнь", - написала Джилл в письме, опубликованном на веб-сайте аттракциона Camera Obscura. 

Менеджеры аттракциона пожелали ей выздоровления и выразили надежду встретиться с ней и ее семьей в будущем.


При этом эксперты не рекомендуют полагаться на данные тепловизора для скрининга рака молочной железы, цифровая маммография считается более эффективной для выявления рака.
 
 
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Тепловизорная камера в одном из музеев Эдинбурга помогла диагностировать рак молочной железы у англичанки, дальнейшее обследование у врача наличие болезни...
 
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