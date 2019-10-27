ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчину привязали скотчем к дереву - требовали отказаться от дачи

28.10.2019 17:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В жизни бывают случаи, когда муж и жена спустя десятки лет совместно прожитой жизни становятся друг другу врагами. Так произошло в Гродно, где поругались супруги, которым пошёл уже шестой десяток лет.



Граждане развелись ещё в прошлом десятилетии, но жили вместе в общей квартире особо не ругаясь.

Однако относительно недавно женщина сдружилась с двумя молодыми людьми 1989 года рождения, с которыми периодически выпивала. В какой-то момент вся эта компания приняла решение, что бывший супруг новой знакомой лишний в квартире и высказали ему «пожелание» покинуть помещение. 

Мужчина решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако и этого было мало: бывшая супруга со своими новыми друзьями отправилась на дачу и стали выживать потерпевшего и оттуда. С первого раза окончательно добиться цели не получилось… Уже на другой день, а именно в минувший четверг, подозреваемые вновь пришли на дачу.


Бывший муж сам открыл дверь незваным гостям, женщина же решила лично не участвовать в процессе. После десятиминутной беседы мужчина отказался покидать дачу, тогда злоумышленники попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути подозреваемые набросились на бывшего главу развалившейся семьи, привязали его скотчем к дереву, а позже убежали.

Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей по дачам и с их телефона сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители установили местонахождение подозреваемых, они скрывались на съёмной квартире в областном центре, там были и задержаны. 

Их противоправному поведению дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Незаконное лишение свободы», сообщает УВД Гродненского облисполкома.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жизни бывают случаи, когда муж и жена спустя десятки лет совместно прожитой жизни становятся друг другу врагами. Так произошло в Гродно, где поругались супруги,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы стали победителями всемирных соревнований по робототехнике и программированию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика