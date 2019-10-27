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Избирательный подход: Лукашенко поздравил Соболенко
Источник материала: Партизан
Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой в финале малого итогового турнира в китайском Чжухае.
Он пожелал спортсменке столь же ярких успехов и в дальнейшем, передает пресс-служба Лукашенко.
Заметим, что Лукашенко поздравляет с победами отнюдь не всех спортсменов.
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Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой в финале малого итогового турнира в китайском Чжухае.
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