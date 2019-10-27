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Массовка уходит: округа расчищают под одного кандидата власти
Источник материала: Партизан
В Бобруйске на одном округе с выборов снялись сразу два кандидата-бюджетника. Им противостояла действующая депутат парламента
Информацию без фамилий сегодня представили государственные информагентства, но догадаться, кто снялся, оказалось несложно.
«Могилевские ведомости» сообщили о том, что с парламентских выборов в Могилевской области снялись сразу два кандидата – теперь на весь регион их осталось 64 человека.
Согласно данным областной избирательной комиссии, ранее в Бобруйском-Ленинском округе №78 два человека подали заявления о снятии с выборов – несложно догадаться, что именно их и исключили из избирательных бюллетеней.
Оба экс-кандидата работают на государство. Игорь Матвеенко является охранником стрелковой команды на станции Осиповичи Гомельского отряда военизированной охраны Белорусской железной дороги. Выдвигался от Либерально-демократической партии Беларуси.
Светлана Гриценко – библиотекарь центральной библиотеки Бобруйского района. На выборы шла от партии левых «Справедливый мир». В 2016 году также участвовала в парламентской кампании, но безуспешно.
Теперь в округе осталось 7 кандидатов, но победитель, кажется, уже известен – это действующая депутат Палаты представителей Ирина Рынейская.
До выборов 2016 года работа начальником управления образования, спорта и туризма Бобруйского горисполкома. В парламенте Рынейская тоже получила высокий пост – стала заместителем председателя Постоянной комиссии по науке, культуре и образованию.
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В Бобруйске на одном округе с выборов снялись сразу два кандидата-бюджетника. Им противостояла действующая депутат парламента
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