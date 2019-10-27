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Андриевский возглавил ХК "Сочи"

28.10.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Александр Андриевский назначен главным тренером «Сочи», информирует официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 51-летний специалист работал в «Сибири». До этого тренировал минское «Динамо» и «Адмирал».

После увольнения Сергея Зубова исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» был Леонид Береснев.

Под его руководством клуб одержал одну победу в шести играх.

Отмечается, что Береснев, а также тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко покидают тренерский штаб команды.

Новым тренером вратарей стал Вадим Тарасов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик, уже работавший в «Сочи» в сезоне-2017/18.

На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции.

 
 
 
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Белорусский специалист Александр Андриевский назначен главным тренером «Сочи», информирует официальный сайт клуба.
 
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