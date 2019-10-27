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Oops! Белорусский производитель тампонов ушел в минус
Источник материала: Партизан
Компания «Кампари», которая выпускает бытовую химию и средства личной гигиены под маркой Meggi, отчиталась за январь-сентябрь 2019 года.
Выручка осталась на прежнем уровне — около 7 млн за три квартала. Чистая прибыль год назад была 198 тыс. рублей, а сейчас убытки — 27 тыс.
Деньги «съедаются» как себестоимостью, так и управленческими расходами и расходами на реализацию. Также компания продолжает платить по кредитам. За январь-сентябрь сумма держится на уровне 450 — 470 тыс. рублей.
Один из основных продуктов компании — женские гигиенические тампоны и прокладки. Есть в ассортименте также чистящие средства, зубная паста, влажные салфетки. Производитель начал работать в 1997 году.
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Компания «Кампари», которая выпускает бытовую химию и средства личной гигиены под маркой Meggi, отчиталась за январь-сентябрь 2019 года.
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