Оппозиционера Кацору сделали одним из богатейших кандидатов в депутаты на Гомельщине

По словам политика, он подал декларацию о доходах и имуществе, в которой указал доходы за 2018 год в размере 3840 руб. и совместное с женой имущество: квартиру 21,56 кв.м., садовый домик 51,6 кв.м., земельный участок 0,0522 га. Дополнительно в разделе «Другие сведения» показал сумму доходов в 2150 рублей как условно оценочную от деятельности по ведению индивидуальной хозяйства, сообщается на сайте Движения "За свободу".





19 октября городская газета «Гомельские ведомости» опубликовала сведения о кандидатах, там были указаны доходы в 30350,57 рублей, без имущества. Это позволило в дальнейших публикациях на ряде гомельских сайтов включить Владимир Кацору в топ-6 самых богатых кандидатов области.









Как пояснила председатель окружной комиссии Гомельского-Сельмашевского округа Мешкова Л.А., эти данные по кандидатам в округе подала окружная комиссия на основании данных налоговой инспекции.





Член Совета Движения «За Свободу» назвал эти действия провокацией и потребовал от избиркома «сделать проверку по изложенным фактам, обязать СМИ опубликовать опровержение по факту публикации недостоверных данных».







