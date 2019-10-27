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Отстрел: ещё трёх активистов «Европейской Беларуси» сняли с выборов

28.10.2019 16:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кампании «Правозащитники за свободные выборы» стало известно, что лишили регистрации трёх активистов «Европейской Беларуси»:

Отстрел: ещё трёх активистов «Европейской Беларуси» сняли с выборов
кандидатку по Минскому-Уручскому округу №107 Ольгу Николайчик;
кандидата по Минскому-Партизанскому округу №110 Артёма Черняка;
кандидата Минскому-Пушкинскому избирательному округу №103 Павла Юхневича.

Ольгу Николайчик ОИК по Минскому-Уручскому округу №97 лишила регистрации в пятницу, 25 октября.

«При проведении пикетирования 23 октября возле ТЦ «Спектр» Николайчик было зафиксировано повторное нарушение части 3  статьи 47 Избирательного кодекса в части отсутствия агитационных печатных материалов, специально изготовленных с соблюдением требований Избирательного кодекса для избирательной кампании. При пикетировании использовались материалы, не имеющие отношения к политической кампании», — говорится в решении избирательной комиссии.

За подобное нарушение Ольге Николайчик уже выносили предупреждение. Также отмечается, что Николайчик не уведомила о проведении пикетирования Мингорисполком.


Артёма Черняка лишили регистрации из-за того, что его доверенное лицо Андрей Войнич раздавал визитки и листовки "Европейской Беларуси". Избирательная комиссия по Партизанскому избирательному округу №110 определила, что данные печатные материалы не содержали обязательных выпускных данных. Учитывая этот факт и два предупреждения Черняка комиссия отменила решение о регистрации его в качестве депутата.

По похожим причинам, как у Николайчик и Черняка, сняли с выборов и Павла Юхневича.

Напомним, в субботу 26 октября лишили регистрации ещё одну активитску «Европейской Беларуси» — Оксану Юшкевич, которая выдвигалась по Минскому-Чкаловскому округу №96.
 
 
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Кампании «Правозащитники за свободные выборы» стало известно, что лишили регистрации трёх активистов «Европейской Беларуси»:
 
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