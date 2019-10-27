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Чтобы не забыть карточку. В Беларуси появились бесконтактные банкоматы, куда не надо вставлять карту

28.10.2019 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси появились первые бесконтактные банкоматы. Карточку в них вставлять не нужно: достаточно поднести ее к специальному ридеру банкомата, отмеченному знаком бесконтактной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба Белгазпромбанка.


Фото: Белгазпромбанк

Узнать бесконтактный банкомат можно по специальному символу на стартовом экране банкомата, стикеру в правом верхнем углу и специальному ридеру для бесконтактных карт. Воспользоваться им смогут держатели карточек Visa и Mastercard любых белорусских и иностранных банков.

В Белгазпромбанке отмечают, что одно из удобств такого банкомата — это отсутствие риска забыть карточку в банкомате, потому что она все время находится у клиента в руках. Кроме того, это безопасно, потому что все операции совершаются только после ввода ПИН-кода.

В банке обращают внимание, что во время бесконтактного пользования в банкомате будут доступны не все операции. Во-первых, нельзя будет сменить ПИН-код на всех картах Visa и Masterсard. Во-вторых, нельзя будет пополнить наличными карточки других банков (исключение — Банк Дабрабыт). Кроме того, чтобы держатели карточек Visa других банков могли пользоваться бесконтактными банкоматами, банк-эмитент должен активировать этот функционал для своих карточек в платежной системе Visa.

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Правда, некоторые операции в таких банкоматах сделать не получится.
 
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