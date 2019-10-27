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Три студента и два школьника из Беларуси стали чемпионами мира по программированию

28.10.2019 17:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Три парня из Беларуси выиграли всемирные соревнования по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge в Дубае, перегнав почти две сотни других команд. Об этом в Facebook написал руководитель команды — преподаватель кафедры информатики и МПИ БГПУ имени Максима Танка Александр Францкевич, передает dev.by.

В турнире состязались 189 команд мира. Беларусь представляли два школьника (10-11 класс) и три студента — два из БГУ и один из БГУИР.  В этом году конкурс назывался «Ocean Opportunities». Командам нужно было очистить океан от загрязняющих веществ. С помощью роботов игроки «забивали» большие и маленькие шарики, имитирующие загрязняющие вещества, в зоны обработки и перерабатывающую баржу.

Справка. FIRST Global Challenge — ежегодный робототехнический конкурс, который организован международной ассоциацией International First Committee Association.

 
 
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Три парня из Беларуси выиграли всемирные соревнования по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge в Дубае, перегнав почти две сотни других команд. Об этом в...
 
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