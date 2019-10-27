Исследование: у людей с высоким IQ больше шансов дожить до глубокой старости

Тесты на уровень IQ, хоть и вызывают массу вопросов, могут помочь предсказать шансы на смерть. Об этом рассказала исследовательница Анне-Лор Ле Кюнф.
В 2009 году ученые провели эксперимент с участием почти миллиона шведских мужчин. Все они в возрасте 18 лет во время военной службы сдали обязательный тест на IQ. Затем спустя 20 лет эксперты вновь обратились к результатам, чтобы узнать, кто жив, а кто мертв. Выяснилось, что чем ниже уровень интеллекта, тем ниже продолжительность жизни.
Ученые решили сделать еще один шаг и проверить, связаны ли полученные данные с кровяным давлением, индексом массы тела или курением сигарет. И получили отрицательный ответ. Иными словами, указанные факторы одинаково влияют на людей с разным уровнем IQ.
Вот как, по мнению Ле Кюнф, связаны интеллект и долголетие:
Интеллект сказывается на качестве жизни. Порой это предполагает лучшую работу, которая идет вкупе с жизнью в благоприятном месте.
Люди с высоким интеллектом больше заботятся о своем здоровье и нацелены на то, чтобы прожить дольше. К примеру, хороший показатель IQ редко сочетается с курением и попаданием в автомобильные аварии.
Низкий уровень IQ иногда связывают с травматичным детством. Неблагополучные семьи, нехватка еды и детские болезни — все это способно изменить IQ, замедлив развитие полного потенциала мозга.
Гены — они коррелируют как с мозгом, так и со всем телом, но это дело случайное. Гены, которые «программируют» здоровый мозг, могут также воздействовать и на здоровье сердца, легких и так далее.
Как повысить интеллект? Четыре способа (очевидных, но работающих):
Медитация. Многие исследования утверждают, что медитация хорошо влияет на способность познавать. 20 минут каждодневной практики быстро дают положительные эффекты.
Игра на музыкальном инструменте. Исследования Цюрихского университета показали, что владение музыкальным инструментом может повысить IQ на семь баллов — как для взрослых, так и для детей.
Иностранные языки. Изучение нового языка увеличивает объем гиппокампа.
Сон. Исследования, проведенные в Университете Лафборо, выявили, что один час недосыпа примерно равен минус одному баллу IQ.