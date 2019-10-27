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Исследование: у людей с высоким IQ больше шансов дожить до глубокой старости

28.10.2019 17:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Тесты на уровень IQ, хоть и вызывают массу вопросов, могут помочь предсказать шансы на смерть. Об этом рассказала ис­сле­до­ва­тель­ни­ца Анне-Лор Ле Кюнф.

В 2009 году ученые провели эксперимент с участием почти миллиона шведских мужчин. Все они в возрасте 18 лет во время военной службы сдали обязательный тест на IQ. Затем спустя 20 лет эксперты вновь обратились к результатам, чтобы узнать, кто жив, а кто мертв. Выяснилось, что чем ниже уро­вень ин­тел­лек­та, тем ниже про­дол­жи­тель­ность жиз­ни.

Ученые решили сделать еще один шаг и проверить, связаны ли полученные данные с кровяным давлением, индексом массы тела или курением сигарет. И получили отрицательный ответ. Иными словами, указанные факторы одинаково влияют на людей с раз­ным уров­нем IQ.

Вот как, по мнению Ле Кюнф, связаны интеллект и долголетие:

  • Интеллект сказывается на качестве жизни. Порой это предполагает лучшую работу, которая идет вкупе с жизнью в благоприятном месте. 
  • Люди с высоким интеллектом больше заботятся о своем здоровье и нацелены на то, чтобы прожить дольше. К примеру, хороший показатель IQ редко сочетается с курением и попаданием в автомобильные аварии. 
  • Низкий уровень IQ иногда связывают с травматичным детством. Неблагополучные семьи, нехватка еды и детские болезни — все это способно изменить IQ, замедлив развитие полного потенциала мозга.
  • Гены — они коррелируют как с мозгом, так и со всем телом, но это дело случайное. Гены, которые «программируют» здоровый мозг, могут также воздействовать и на здоровье сердца, легких и так далее.

Как повысить интеллект? Четыре способа (очевидных, но работающих):

  • Медитация. Многие исследования утверждают, что медитация хорошо влияет на способность познавать. 20 минут каждодневной практики быстро дают положительные эффекты.
  • Игра на музыкальном инструменте. Исследования Цюрихского университета показали, что владение музыкальным инструментом может повысить IQ на семь баллов — как для взрослых, так и для детей.
  • Иностранные языки. Изучение нового языка увеличивает объем гиппокампа. 
  • Сон. Исследования, проведенные в Университете Лафборо, выявили, что один час недо­сы­па при­мер­но ра­вен ми­нус од­но­му бал­лу IQ.

Читайте по теме: Чем отличается мозг богатых и бедных – и как это изменить в свою пользу?

 
 
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Тесты на уровень IQ, хоть и вызывают массу вопросов, могут помочь предсказать шансы на смерть. Об этом рассказала ис­сле­до­ва­тель­ни­ца Анне-Лор Ле Кюнф. В 2009...
 
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