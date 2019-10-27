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Нацбанк сможет регулировать процентную ставку займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями

28.10.2019 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк сможет регулировать процентную ставку займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями

Это предусматривает указ президента № 394 от 23 октября 2019 года, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщалось, документ направлен на совершенствование законодательства в сфере осуществления микрофинансовой деятельности. Это позволит расширить инструменты микрофинансирования для развития предпринимательства и повысить уровень защищенности потребителей таких услуг.

Согласно указу, микрофинансовой деятельностью будет признаваться деятельность по выдаче трех и более займов в течение календарного месяца одному или нескольким заемщикам в сумме, не превышающей 15 тыс. базовых величин на одного заемщика (382,5 тыс. руб, 187 тыс. долл по курсу Нацбанка), пишет рrimepress.by.

Микрофинансовую деятельность вправе осуществлять коммерческие микрофинансовые организации – юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь в форме хозяйственного общества либо унитарного предприятия. Эту деятельность могут вести также некоммерческие микрофинансовые организации – юридические лица, зарегистрированные в организационно-правовой форме потребительского кооператива.

Статус микрофинансовых организаций и право вести микрофинансовую деятельность коммерческие и некоммерческие организации получают со дня включения их Национальным банком в реестр микрофинансовых организаций.

Указом определено, что сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов, взимаемых по договору микрозайма, не может превышать двукратной суммы микрозайма. Национальный банк вправе устанавливать предельные размеры получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении по микрозаймам. Сумма неустойки (штрафа, пеней) по договору микрозайма не может превышать половину суммы микрозайма.

В договор микрозайма запрещено включать условия о взимании микрофинансовой организацией с заемщика каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование микрозаймом, а также о взимании повышенных процентов за пользование микрозаймом в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору.

Микрофинансовой организации запрещается увеличивать в одностороннем порядке размер получаемых с заемщика процентов в зависимости от срока пользования микрозаймом (дневной (месячной) процентной ставки), в годовом исчислении (годовой процентной ставки), размера неустойки (штрафа, пеней) по договору и (или) об изменении срока действия договора. Также запрещено применять к заемщику неустойку (штраф, пеню) за досрочный возврат микрозайма или его части.

Согласно указу, Нацбанк Беларуси будет определять размер уставного фонда для коммерческой микрофинансовой организации. Такой уставный фонд должен быть сформирован путем внесения денежных средств.

 
 
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Это предусматривает указ президента № 394 от 23 октября 2019 года, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
 
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