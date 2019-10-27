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Белоруска смогла наказать таксиста через суд за завышенную цену поездки

28.10.2019 17:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белоруска смогла наказать таксиста через суд за завышенную цену поездки
фото: pixabay.com

Вопрос о высоких тарифах такси минувшим летом рассматривал суд Заводского района Минска.

«Региональное общество защиты потребителей» подало иск против фирмы-перевозчика «Киттакс» из-за завышенных тарифов (за поездку в 1,5 км одна пассажирка заплатила 73 рубля). Водители компании не объявляли пассажирам о тарифах и стоимости поездки, а вывешивали табличку с ценами в салоне авто. Суд обязал перевозчика прекратить такие недопустимыми действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажирке такси вернут деньги за поездку и выплатят компенсацию
 
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