Белоруска смогла наказать таксиста через суд за завышенную цену поездки

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Вопрос о высоких тарифах такси минувшим летом рассматривал суд Заводского района Минска.

«Региональное общество защиты потребителей» подало иск против фирмы-перевозчика «Киттакс» из-за завышенных тарифов (за поездку в 1,5 км одна пассажирка заплатила 73 рубля). Водители компании не объявляли пассажирам о тарифах и стоимости поездки, а вывешивали табличку с ценами в салоне авто. Суд обязал перевозчика прекратить такие недопустимыми действия.