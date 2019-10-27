|
Белоруска смогла наказать таксиста через суд за завышенную цену поездки
Источник материала: Myfin
Вопрос о высоких тарифах такси минувшим летом рассматривал суд Заводского района Минска.
«Региональное общество защиты потребителей» подало иск против фирмы-перевозчика «Киттакс» из-за завышенных тарифов (за поездку в 1,5 км одна пассажирка заплатила 73 рубля). Водители компании не объявляли пассажирам о тарифах и стоимости поездки, а вывешивали табличку с ценами в салоне авто. Суд обязал перевозчика прекратить такие недопустимыми действия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажирке такси вернут деньги за поездку и выплатят компенсацию
|
Свежие газеты
Архив (Разное)