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Виктор Прокопеня: IT является основным драйвером экономики Беларуси. ЭКСКЛЮЗИВ
28.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня – один из инициаторов президентского декрета о развитии цифровой экономики. Этот документ был подписан полтора года назад. Что с тех пор изменилось в сфере? И насколько продвинулись идеи, которые были предложены? Об этом Виктор Прокопеня рассказал в эксклюзивном интервью программе
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Известный белорусский бизнесмен – один из инициаторов президентского декрета о развитии цифровой экономики. Что изменилось в этой сфере, и насколько...
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