Виктор Прокопеня: IT является основным драйвером экономики Беларуси. ЭКСКЛЮЗИВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня – один из инициаторов президентского декрета о развитии цифровой экономики. Этот документ был подписан полтора года назад. Что с тех пор изменилось в сфере? И насколько продвинулись идеи, которые были предложены? Об этом Виктор Прокопеня рассказал в эксклюзивном интервью программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР».