Американское издание назвало пять стран, которые могут купить Су-57

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что пока Россия не заключила ни одного контракта на продажу истребителя Су-57Э, в перспективе Москва собирается экспортировать этот самолет. Пять стран — потенциальных покупателей истребителя пятого поколения называет «Российская газета», ссылаясь на The National Interest .



Фото: wikipedia.org

Первой из стран, которые могут обзавестись новым самолетом, называют Мьянму. Это государство уже заключило контракт с Рособоронэкспортом на поставку истребителей Су-30СМ. Однако уже высказывались мнения, что Мьянма может не ограничиться этим самолетом, а пожелать усилить свою боевую авиацию одной из самых продвинутых машин современности.

Вторым покупателем издание назвало Алжир. Страна импортирует советскую и российскую военную технику уже давно. Интерес к самолетам Су-35, проявляемый Алжиром, может распространиться и на Су-57Э, если цена машин не будет различаться слишком сильно.

Немаловероятно, что истребитель пятого поколения захочет и Турция. Исключение Анкары из программы поставок F-35 может подогреть интерес турецкого руководства к Су-57Э, хотя сегодня турки уже договорились с Москвой о покупке Су-35.

Четвертым покупателем может стать Китай. Несмотря на наличие собственного самолета пятого поколения, J-20, НОАК может пожелать приобрести Су-57Э по крайней мере в учебных целях и для изучения технических особенностей.

Наконец, пятым возможным покупателем истребителей пятого поколения называют Индию. Страна давно проявляет интерес к продукции ОКБ Сухого (индийская авиация имеет на вооружение уже около 200 Су-30МКИ). А недавние заявления начальника штаба ВВС Индии Бирендера Сингха Дханоа могут свидетельствовать о том, что Нью-Дели готов рассмотреть вопрос покупки Су-57Э всерьез.