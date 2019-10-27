ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американское издание назвало пять стран, которые могут купить Су-57

28.10.2019 18:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что пока Россия не заключила ни одного контракта на продажу истребителя Су-57Э, в перспективе Москва собирается экспортировать этот самолет. Пять стран — потенциальных покупателей истребителя пятого поколения называет «Российская газета», ссылаясь на The National Interest.


Фото: wikipedia.org

Первой из стран, которые могут обзавестись новым самолетом, называют Мьянму. Это государство уже заключило контракт с Рособоронэкспортом на поставку истребителей Су-30СМ. Однако уже высказывались мнения, что Мьянма может не ограничиться этим самолетом, а пожелать усилить свою боевую авиацию одной из самых продвинутых машин современности.

Вторым покупателем издание назвало Алжир. Страна импортирует советскую и российскую военную технику уже давно. Интерес к самолетам Су-35, проявляемый Алжиром, может распространиться и на Су-57Э, если цена машин не будет различаться слишком сильно.

Немаловероятно, что истребитель пятого поколения захочет и Турция. Исключение Анкары из программы поставок F-35 может подогреть интерес турецкого руководства к Су-57Э, хотя сегодня турки уже договорились с Москвой о покупке Су-35.

Четвертым покупателем может стать Китай. Несмотря на наличие собственного самолета пятого поколения, J-20, НОАК может пожелать приобрести Су-57Э по крайней мере в учебных целях и для изучения технических особенностей.

Наконец, пятым возможным покупателем истребителей пятого поколения называют Индию. Страна давно проявляет интерес к продукции ОКБ Сухого (индийская авиация имеет на вооружение уже около 200 Су-30МКИ). А недавние заявления начальника штаба ВВС Индии Бирендера Сингха Дханоа могут свидетельствовать о том, что Нью-Дели готов рассмотреть вопрос покупки Су-57Э всерьез.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай показал модель нового бомбардировщика-невидимки. И она что-то неуловимо напоминает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика