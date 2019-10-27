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Китай показал модель нового бомбардировщика-невидимки. И она что-то неуловимо напоминает

28.10.2019 18:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как пишет издание Fighter Jets World, 25 октября китайцы опубликовали серию изображений, на которых якобы запечатлена модель стратегического бомбардировщика Xian H-20 от компании Xian Aircraft Industry Co. Судя по снимкам, перспективный бомбардировщик-«невидимка» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и как две капли воды похож на американский B-2 Spirit, сообщает Naked Science.


Модель стратегического бомбардировщика/ (c)fighterjetsworld

Представленные фото не дают 100-процентной гарантии того, что настоящий H-20 будет выглядеть именно так. Однако ранее в Сеть уже выкладывали фото модели бомбардировщика КНР, и в целом он был похож на то, что мы видим сейчас.

Ранее China Daily сообщала, что китайские военные хотят получить бомбардировщик большой дальности (до восьми тысяч километров), способный нести до 10 тонн вооружения.

H-20 — один из двух проектов бомбардировщиков-«невидимок», которые разрабатывает Китай. Xian H-20 — самый крупный. Другой самолет, как считают эксперты, будет представлять собой не столько стратегический, сколько тактический бомбардировщик, задачи которого будут пересекаться с миссиями многоцелевых истребителей.

Как только Китай представит свой H-20, он войдет в «элитный» клуб: сейчас только одно государство имеет малозаметный стратегический бомбардировщик — это США (речь идет о вышеупомянутом B-2).


Фото: wikipedia.org

Производство этих крылатых машин уже свернули. Теперь американцы активно разрабатывают новый самолет B-21, который мог бы заменить все стратегические бомбардировщики, стоящие на вооружении ВВС США. По имеющимся данным, перспективный бомбардировщик будет уменьшенным и более дешевым аналогом B-2. Вероятно, его нагрузка и боевая дальность будут меньше, чем у Spirit.

Летом стала известна предположительная дата первого полета B-21: он якобы запланирован на начало декабря 2021 года.

В свою очередь, Россия намерена в будущем принять на вооружение бомбардировщик, выполненный в рамках программы ПАК ДА («Перспективный авиационный комплекс дальней авиации»). Самолет может быть похож на B-2: он будет дозвуковым и построенным по аэродинамической схеме «летающее крыло».

Напомним, еще в 2017 году стало известно о строительстве первого полноразмерного макета ПАК ДА. Согласно планам, самолет может совершить первый полет примерно в середине 2020-х и будет принят на вооружение до конца следующего десятилетия.

 
 
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