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В Орше задержаны граффитисты. Они разрисовывали вагоны поездов

28.10.2019 18:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Орше задержали граффитистов, которые разрисовали вагоны поезда.

По информации УВД Витебского облисполкома, 3-4 августа в ночное время был разрисован один из вагонов поезда региональных линий. Он находился на станции «Орша-Центральная».

В Орше задержаны граффитисты. Они разрисовывали вагоны поездов
Фото: УВД Витебского облисполкома

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что имущество испортила группировка. Она состоит из более десяти человек разного возраста — от 18 до 30 лет. Известно, что все они проживают в различных регионах страны.

В Орше задержаны граффитисты. Они разрисовывали вагоны поездов
Фото: УВД Витебского облисполкома

Выяснилось, что рисунки группировка оставляла по всей Беларуси. В Орше поезд разукрасили четыре человека. Главным в команде был 27-летний житель Минской области. Мужчина был ранее судим за хулиганство.

В Орше задержаны граффитисты. Они разрисовывали вагоны поездов
Фото: УВД Витебского облисполкома

Суд назначил правонарушителю штраф в размере 70 базовых величин. Остальных членов группировки тоже привлекут к ответственности.  

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Новости Беларуси. В Орше задержали граффитистов, которые разрисовали вагоны поезда. По информации УВД Витебского облисполкома, 3-4 августа в ночное время был...
 
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