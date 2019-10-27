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А вы знали, что у валенок есть душа? Показываем
Источник материала: СТВ
Как делают валенки, показали в одной из серий проекта
Владимир Осиповский, шаповал:
Владимир шаповальством занимается уже 30 лет, его мама научила, а теперь он дочке премудрости рассказывает.
Владимир Осиповский:
Современные модницы не прочь сменить каблуки на традиционную обувь. В магазинах валенки не залёживаются. Выходит, это – обувь на все времена. В том числе – и на все времена года. Раньше в деревне не снимали валенок даже летом: благодаря свойствам овечьей шерсти, в них совсем не жарко.
К тому же считается, что она обладает целебными свойствами: помогает снять напряжение в ногах и боли в суставах. Наверное, поэтому в валенках так легко танцевать народные танцы – и поэтому их так много.
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Как делают валенки, показали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Владимир Осиповский, шаповал:Это не на гиганта, это получится всего лишь 39-ый размер...
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