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А вы знали, что у валенок есть душа? Показываем

28.10.2019 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как делают валенки, показали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

Владимир Осиповский, шаповал:
Это не на гиганта, это получится всего лишь 39-ый размер женского валеночка. Он получится вот такой вот, уменьшится от 30 до 50 процентов

А вы знали, что у валенок есть душа? Показываем

Владимир шаповальством занимается уже 30 лет, его мама научила, а теперь он дочке премудрости рассказывает.

Главное, работать нужно с душой – речь не только о настроении мастера, но и вот об этом элементе. Его называют «душой» – здесь она имеет абсолютно практическое назначение.

А вы знали, что у валенок есть душа? Показываем

Владимир Осиповский:
Она служит для того, чтобы не слипались две стенки валенка.

Современные модницы не прочь сменить каблуки на традиционную обувь. В магазинах валенки не залёживаются. Выходит, это – обувь на все времена. В том числе – и на все времена года. Раньше в деревне не снимали валенок даже летом: благодаря свойствам овечьей шерсти, в них совсем не жарко.

А вы знали, что у валенок есть душа? Показываем

К тому же считается, что она обладает целебными свойствами:  помогает снять напряжение в ногах и боли в суставах. Наверное, поэтому в валенках так легко танцевать народные танцы – и поэтому их так много.

Люди в материале: Владимир Осиповский
 
 
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Как делают валенки, показали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».  Владимир Осиповский, шаповал:Это не на гиганта, это получится всего лишь 39-ый размер...
 
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