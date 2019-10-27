Три способа избавиться от тех, кто крадет ваше время

Источник материала: Ежедневник



фото: rusbiathlon.ru

Самый простой способ добавить к своему времени несколько лишних часов — украсть это время у других. Но так поступают очень плохие парни. Давайте проверим, как у вас с защитой своего времени.

На работе коллеги то и дело приходят поболтать о чем-то. Чаепития, перекуры, сообщения в мессенджерах, переписка в рабочем чате, письмо по электронной почте, когда можно просто прийти и решить вопрос за минуту. Считается, что среднестатистический сотрудник работает на пике своей продуктивности всего полтора — два часа из своего восьмичасового рабочего дня. Поставьте себе один балл, если считаете, что могли работать быстрее, если бы не внешние факторы.

Очень неприятно, но друзья тоже воруют наше время, когда просят сделать что-то, что нам не особо хочется делать. Посидеть с ребенком, помочь с проектом или пообедать вместе, когда у вас много накопилось задач. Поставьте еще один балл, если вам знакомо это.

И еще один балл, если семья заставляет делать то, что считает для нас нужным, но что таковым для нас не является. Или убеждает поступать «как принято», даже если это не ведет нас к поставленной цели.

Я не призываю отказывать всем, кто подходит к вам с просьбами, предложениями или разговорами. Просто помните слова Станислава Лема: «Часы бьют. Всех», а значит, что к своему времени надо относиться с уважением.

Самое первое правило защиты своего времени — научиться говорить «нет».

«Нет, я не могу»

Считается, что быть отзывчивым правильно, а вот отказывать — это очень плохо. Вспомните предполетный инструктаж на борту самолета: в случае разгерметизации салона самолета, наденьте маску сначала на себя, потом на своего ребенка. Инстинкт кричит: «Я сначала должен спасать своего ребенка!», а здравый смысл отвечает: «Чтобы защитить кого-то, надо самому быть в безопасности».

Когда вас просят о чем-то, слушайте не инстинкт: «Я должен согласиться, чтобы быть хорошим», а здравый смысл: «Если я соглашусь, я не успею сделать СВОЮ работу».

Для тех, кому очень сложно отказывать, есть техника «Что я потеряю?».

Если просят выполнить просьбу, возьмите паузу и подумайте, что вы потеряете, когда согласитесь. А что получите, если откажетесь. Выбирайте тот вариант, где «цена» выше.

Стоимость блестящей работы

Чтобы выйти на максимальную производительность в работе, нашей психике нужно примерно 30 минут концентрации. Если спустя 10 минут после начала работы придет коллега и отвлечет вас вопросом, придется начинать сначала. Снова нарабатывать 30 минут концентрированной работы, чтобы выйти на пик эффективности.

В тот момент, когда работа может быть закончена за два часа, она растягивается на весь день, потому что вас все время отвлекают: коллеги, телефонные уведомления, внешние раздражители.

Мой коллега однажды посоветовал мне «Стратегию Сапера». Когда саперу нужно обезвредить бомбу, он ни в коем случае не должен колебаться. Он находит правильный провод, который отключит механизм, и без сомнений его отрезает. Чем дольше размышления, тем скорее взрыв.

Простой и смелый способ решить проблему с отвлечением и «воришками времени» — отрезать провод. Сократить время общения с человеком, который постоянно просит о помощи и пропадает, когда помощь нужна вам. Выбросить телефон, отключить интернет, уехать в Саратов. На кону такого исключения — блестящий результат.

Сколько ты стоишь

Однажды мне рассказали лучший совет, чтобы научиться ценить свое время: «Узнай, сколько ты стоишь». Другими словами — сколько стоит час вашей работы.

Вам понадобится 30 минут, спокойное место, калькулятор, лист бумаги, ручка и воспоминания.

Посчитайте свой суммарный доход за последние три месяца.

Теперь посчитайте, сколько дней за эти три месяца вы работали.

Разделите доход на количество дней. Полученная сумма — это стоимость рабочего дня. Запишите и обведите ее несколько раз. Такова цена дня, проведенного в депрессивном состоянии или в бесполезных действиях.

Чтобы узнать стоимость часа, разделите стоимость дня на количество рабочих часов в день. Полученная цифра и есть стоимость вашего часа.

Эта цифра — «маячок» для оценки ваших действий. Час сидения в социальной сети равен потере заработанной суммы.

Лариса Парфентьева, МИФ