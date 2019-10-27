Как защитить свой велосипед от воров

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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Какой мальчишка или девчонка с раннего детства не мечтают о велосипеде? Не зная, чем еще порадовать или удивить свое чадо, родители зачастую выбирают дорогую модель велосипеда. И многие из них даже не задумываются о том, что невольно делают своего ребенка объектом посягательства преступников.



Не только дети, но и взрослые оставляют велосипеды у магазинов, подъездов домов, торговых павильонов, на лестничных пролетах, что значительно облегчает преступнику совершение преступления свободным доступом. В лучшем случае велосипед пристегивают на гибкий замок, который, впрочем, легко ломается или открывается. Почему же граждане так беспечно относятся к своему имуществу? Ведь никому из них не придет в голову хранить дорогую шубу или шкатулку с золотыми изделиями в коридоре общежития или на лестничной площадке



По итогам 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на территории Ганцевичского района количество краж велосипедов увеличилось с 10 до 20 (+100%). Удельный вес краж велосипедов в общем количестве зарегистрированных краж составляет 21,9 % (АППГ 2018-13,2%).

На территории г. Ганцевичи совершено 17 краж велосипедов, в сельской местности – 3 (Огаревичский-1, Хотыничский-1, Мальковичский сельсоветы-1).

Путем свободного доступа совершено 19 краж велосипедов, путем проникновения-1.

По месту совершения кражи велосипедов имели место:

от магазина – 2;

со двора дома – 2;

от подъезда многоквартирного дома – 5;

из подъездов многоквартирного дома – 7;

из подвального помещения – 1;

из хозяйственной постройки – 2.

Из 20 краж 15 осталось нераскрытыми, процент раскрываемости составляет 25% (раскрыто 5 краж).

Анализ причин и условий совершения указанного вида преступлений показывает, что именно беспечность самих граждан зачастую становится причиной совершения краж дорожных велосипедов. Оставляя велосипеды в подъездах домов, на улице, в открытых подвальных помещениях, не пристегивая их специальными запирающими устройствами, граждане создают благоприятные условия для велосипедных воров.



Кроме того, действия граждан, оставляющих свои велосипеды в подъездах домов, могут быть квалифицированы как нарушение правил пользования жилыми помещениями.

В соответствии с подпунктом 16.6 пункта 16 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 г. №399, гражданам и организациям в жилом доме запрещается загромождение коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и других вспомогательных помещений.



Нарушение правил пользования жилыми помещениями влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Статья 21.16. Нарушение правил пользования жилыми помещениями



1. Нарушение правил пользования жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома (за исключением оплаты за техническое обслуживание жилых помещений и пользование ими, за коммунальные услуги, оказываемые населению, отчислений на капитальный ремонт), конструктивных элементов и инженерных систем либо самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, а также использование не по назначению жилых помещений, пригодных для проживания, – (в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-3, Кодекса Республики Беларусь от 28.08.2012 N 428-3) влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – от тридцати до пятидесяти базовых величин (в ред. Законов Республики Беларусь от 19.07.206544 31-3, от 05.01.2006 N 85-3, от 04.01.2014 N 120-3)

Чтобы не стать жертвой преступления, каждый из нас может предпринять элементарные меры по сохранности своего имущества:

1. Не оставляйте велосипед на ночь в подъездах, на лестничных площадках, около своих домов, даже если у Вас имеется специальное запирающее устройство. Забирайте его домой (можно расположить его на балконе). Как показывает практика, недорогой трос не является препятствием для злоумышленника. Кроме этого, во многих жилых домах имеются запираемые подвалы, у Вас есть право оставить велосипед там;



2. Не оставляйте велосипед без присмотра, даже если Вы отлучаетесь ненадолго. Если сторожить велосипед некому, а Вы отошли ненадолго, обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством (лучше, если это будет трос с утолщенным металлическим стержнем либо металлическая цепь). Примыкайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет трос, за оба колеса и раму.;

3. Если Вам необходимо оставить велосипед в общественном месте, постарайтесь пристегнуть его в поле зрения камер видеонаблюдения;



4. Не доверяйте свой велосипед незнакомым или малознакомым людям, умейте отказать на просьбу прокатиться на велосипеде;

5. Сделайте фотографию велосипеда, запишите название модели велосипеда, указанный на раме номер, выполните гравировку на основных деталях (колесах, руле, раме и др.) велосипеда.

Полностью победить воровство велосипедов невозможно. Но можно максимально противодействовать ему. Выполнение этих минимальных правил позволит предотвратить совершение в отношении Вас преступного посягательства, более надежно сохранить Ваше имущество.



Начальник отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома подполковник милиции В.В. Кулешов.

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