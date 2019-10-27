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Студию проектов и стартапов создали в ГрГУ имени Янки Купалы

28.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Студию проектов и стартапов создали в ГрГУ имени Янки Купалы

Новый проект поможет купаловцам развивать инновационные идеи и реализовывать собственные бизнес-проекты.

Студия призвана поддержать проекты и стартапы начинающих талантливых разработчиков, оказать им экспертную и организационную поддержку. Участникам предложат все необходимые условия для генерации идей, помогут им раскрыть и реализовать потенциал в области проектной и предпринимательской деятельности.

Стать участниками Студии проектов и стартапов могут студенты-купаловцы всех специальностей, преподаватели и сотрудники университета – из них будут сформированы команды, которым предстоит разрабатывать и реализовывать идеи. Команды получат в качестве наставников кураторов-тьюторов для эффективной работы над проектами.

Деятельность Студии будет осуществляться поэтапно. Первый этап предполагает генерацию проектных идей и разработку проектов. Организаторы уже собрали участников из числа желающих. Еженедельно по субботам они проходят обучение для получения необходимых компетенций, участвуют в митапах, тренингах, семинарах, мастер-классах, консультациях. Проводят их преподаватели университета, эксперты в различных областях.

В ходе второго этапа участников объединят в команды, где на основе предложенных проектных идей они разработают бизнес-проекты, получат экспертную оценку от профессионалов и возможность продвижения на конкурсах и выставках. На третьем этапе бизнес-проектам участников помогут найти практическое применение. Для запуска проектных стартапов планируется привлекать консультантов, содействовать участникам в поиске инвесторов и юридической поддержке.
 
Студию проектов и стартапов создали в ГрГУ имени Янки Купалы

Созданные в ходе работы проекты будут способствовать развитию ГрГУ имени Янки Купалы как университета предпринимательского типа, повышению экономического и культурного потенциала Гродненского региона и страны в целом. Участники также получат возможность представлять свои проектные идеи для участия в региональных, национальных и международных конкурсах.

Планируется, что в будущем участниками Студии проектов и стартапов смогут стать не только представители ГрГУ имени Янки Купалы, но и все, у кого есть интересные проектные идеи и желание их реализовать.

Получать оперативную информацию о деятельности Студии и новых мероприятия можно здесь.
 
Студию проектов и стартапов создали в ГрГУ имени Янки Купалы
Студию проектов и стартапов создали в ГрГУ имени Янки Купалы
Студию проектов и стартапов создали в ГрГУ имени Янки Купалы
www.grsu.by
 
 
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Новый проект поможет купаловцам развивать инновационные идеи и реализовывать собственные бизнес-проекты. Студия призвана поддержать проекты и стартапы...
 
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