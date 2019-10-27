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Погода на неделе: Ночные заморозки и не выше +10°С

28.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Ночные заморозки и не выше 10 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе.

Во вторник, 29 октября, малоактивный атмосферный фронт обусловит местами кратковременные дожди, днем по северу страны с мокрым снегом. За фронтом начнет поступать холодный воздух с севера Скандинавии, и температурный фон начнет понижаться. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем прогнозируется 3-8 градусов тепла, лишь по югу страны будет до плюс 10 градусов.

В среду, 30 октября, холодный воздух продолжит поступать с севера Европы, и похолодание усилится. Температура воздуха в ночные часы составит от нуля до минус 5 градусов, днем будет от нуля до плюс 5 градусов, по юго-западу страны - до 7 градусов тепла. "Ночью местами по стране пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед. Днем будет преимущественно без осадков", - отметили синоптики.

В четверг, 31 октября, местами, преимущественно по северной половине страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах будут туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью - от минус 4 до плюс 1 градуса, местами воздух охладится до 6 градусов мороза, днем прогнозируется от 1 до 7 градусов тепла.

В пятницу, 1 ноября, местами, преимущественно по северо-восточной половине республики, также пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, при прояснениях она понизится до минус 6 градусов. Днем ожидается от минус 1 по северо-востоку до плюс 7 градусов по юго-западу страны.


Источник: БелТА

 
 
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Ночные заморозки и не выше 10 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе.
 
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