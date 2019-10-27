В гости к зубрам и не только…

Источник материала: Единство

Березинский биосферный заповедник, который 30 января 2020 года отметит свое 95- летие, с радостью встретил нас прекрасной погодой и россыпью золотой листвы. Малыши и ребята постарше с нетерпением ожидали встречи с символом нашей страны - могучим зубром и другими представителями белорусской фауны, занесенными в Красную книгу.

Знакомство с обитателями заповедника мы начали с музея природы. Здесь представлены все животные и птицы, обитающие в заповеднике. Мы смогли посмотреть на забавных медвежат и кудряшки и малыша – зубренка, острые клыки дикого кабана и семейство коварных рысей, встречу с которыми едва ли назовешь приятной!

А сколько интереснейших фактов о хорошо знакомых животных мы узнали от замечательного экскурсовода! Известно ли вам, что бобры могут грызть ветки стволы деревьев даже под водой и при этом дышать и не захлебнуться, а миниатюрный белоснежный горностай гипнотизирует свою жертву, покачивая черным кончиком хвоста? Огромная экспозиция птиц и обитателей рек и озер также надолго привлекла внимание ребят.

На территории заповедника находится лесной зоопарк, где в просторных вольерах проживает большая пятерка – зубр, лось, медведь, волк и рысь, а также веселый бельчонок, енотовидные собаки, олени и лань, которые с радостью отведают угощение из ваших рук.

Экологическая тропа вывела нас к смотровой вышке, поднявшись на которую можно увидеть болотные просторы заповедника, а пройдя по дощатому настилу внимательно рассмотреть растительность болота и даже кустики настоящей клюквы!

Наградой за нашу внимательность и любопытство, проявленные во время экскурсии по Березинскому заповеднику, стали румяные блины и душистый чай, а также желание узнать еще больше тайн этого чудесного места нашей родной земли!

Классный руководитель 6 класса Андрейчик Э.А.