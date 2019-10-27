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Не мейнстрим. Немцы построили дом из необработанного бетона, чтобы напомнить о мастерстве

28.10.2019 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В архитектуре давно существует тенденция усложнения дизайна и сборки домов из полуфабрикатов. В противовес этому немецкое бюро SoHo Architektur спроектировало бетонный дом в Баварии, который состоит из материалов в их исходном состоянии. Как он выглядит и чем он примечателен, рассказывает Deezen.


Этот проект называется UF Haus — сокращение от слова «незаконченный». Дело в том, что все материалы, использованные для проекта, были оставлены в их исходном состоянии.

Наружные и внутренние стены выполнены из необработанного бетона с гладкой поверхностью.


А внутри дома этот бетон уже контрастирует с натуральным деревом и металлом.






Архитекторы использовали только три материала в качестве отказа от современной тенденции к чрезмерному усложнению дизайна. Соучредитель SoHo Architektur Александр Нэгеле говорит, что решение использовать ограниченное число материалов было также принято для поддержки ремесленников, число которых в стране сокращается.










— В Германии развитие строительства в большей степени основано на сборке полуфабрикатов промышленного производства, а не на мастерстве, — объясняет Негеле.

 
 
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Архитекторы использовали только три материала в качестве отказа от современной тенденции к чрезмерному усложнению дизайна.
 
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