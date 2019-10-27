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В Польше микроавтобус влетел во встречную фуру: погибли два белоруса
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажир микроавтобуса погибли при столкновении с фурой под Белостоком.
Смертельная авария произошла в ночь с 25 на 26 октября на трассе S8. По информации полиции, микроавтобус с литовскими регистрационными знаками ехал в направлении Белостока. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в фуру.
В результате аварии 26-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм умерли на месте происшествия. Как стало известно AUTO.TUT.BY, оба граждане Беларуси.
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Смертельная авария произошла в ночь с 25 на 26 октября на трассе S8 под Белостоком.
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