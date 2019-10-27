В Польше микроавтобус влетел во встречную фуру: погибли два белоруса

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир микроавтобуса погибли при столкновении с фурой под Белостоком.



Фото: OSP Jurowce

Смертельная авария произошла в ночь с 25 на 26 октября на трассе S8. По информации полиции, микроавтобус с литовскими регистрационными знаками ехал в направлении Белостока. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в фуру.

В результате аварии 26-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм умерли на месте происшествия. Как стало известно AUTO.TUT.BY, оба граждане Беларуси.