Как Минск избавляют от автохлама

передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Сотрудники ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» активно освобождают улицы и дворы столицы от автохлама,корреспондент агентства «Минск-Новости».





— Мало отправить авто на охраняемую стоянку. Нужно еще установить собственника, его местонахождение, выяснить, жив он или умер, — рассказывает ведущий специалист по эвакуации транспортных средств ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Первухин. — Владельцу отправляем извещение, в котором указывается, что автомобиль обнаружен по такому-то адресу с признаками неэксплуатируемого транспортного средства и в течение 30 дней со дня получения документа его нужно переместить на стоянку, привести в надлежащее состояние либо утилизировать. Если это не делается, автомобиль отправляем на охраняемую стоянку. В судебном порядке он признается бесхозным и утилизируется.

Одним из кандидатов на эвакуацию стал ЗИЛ, обнаруженный в пер. Красивом возле дома № 3. Кабина, рама, колеса в наличии, остальное отсутствует.













На ул. Рабкоровской напротив дома № 24 припаркован Subaru: задние колеса спущены, на кузове видны следы коррозии, под днищем куча мусора…





— Извещение собственник получил, — говорит А. Первухин. — Однако за месяц не нашел времени, чтобы подойти к автомобилю и привести его в порядок.





По словам специалиста, информацию о бесхозном транспорте нередко в службу «115» передают граждане. И на каждое обращение в администрациях районов реагируют. Специалисты выезжают по указанным адресам, но не всегда данные подтверждаются.









— Бывают случаи, когда люди звонят, просто чтобы насолить соседям или освободить для себя местечко на парковке, — объясняет ведущий специалист.

Приезжаем в частный сектор на ул. Докучаева, 11. Здесь уже эвакуатор с легкостью цепляет грузовик Iveco и увозит на стоянку.





— Нет таких машин, которые наша техника не смогли бы поднять и увезти, — заверяет А. Первухин. — Специалисты по эвакуации хорошо подготовлены. Ведь дело приходится иметь с транспортными средствами, техническое состояние которых далеко от идеального.





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