Террористическая группировка ИГИЛ назначила нового лидера

Террористическая группировка "Исламское государство" назначила преемника лидера Абу Бакра аль-Багдади после объявления США о его ликвидации.













По данным журнала Newsweek, новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари.





ru.oxu.az Сообщается, что аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником в августе этого года, пишет

Как подчеркивает издание, к моменту гибели роль аль-Багдади как лидера группировки была уже символической.



