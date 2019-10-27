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Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым

28.10.2019 18:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салих отказался от предложения советника главы Чечни Адама Шахидова приехать в республику.

Салих ибн Абдуллах ибн Абдель-Азиз ибн Баз
Фото: @binbaz_saleh
Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салих отказался от предложения советника главы Чечни Адама Шахидова приехать в республику. Перевод соответствующей переписки с арабского языка приводит «Кавказ.Реалии».

Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.

Советник Кадырова рассказал о противостоянии суфиев и салафитов на Кавказе
Шахидов отметил, что Кадыров будет разговаривать там, где захочет Салих ибн Баз. «Я буду переводить. Он щедрый, уважает гостей», — написал он. Саудовец ответил, что ему не доставляет радости и неприятно сидеть рядом с руководителем, «который взял себе в союзники [президента России Владимира] Путина». Кроме того, Салих ибн Баз подчеркнул, что Кадыров следует «ошибочной суфийской методологии» и предложил вести диалог в Twitter.

Советник Кадырова отказался вести дискуссию в соцсети и отметил, что визит в Чечню будет полезен для Салиха — тот увидит, как в республике изучают Коран и шариатские науки, пишет lenta.ru

О споре Салеха ибн База с Шахидовым сообщалось 25 октября. Внук саудовского шейха в ходе дискуссии опубликовал фотографию своего деда с покойным президентом непризнанной Ичкерии Асланом Масхадовым. Он также вспомнил высказывания Кадырова об уничтожении ваххабитов.


В 2016 году представители Чечни обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой о законодательном запрете ваххабизма. По их мнению, в настоящее время идеология ваххабизма распространяется по территории Центральной России и Сибири.

Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, выступающее за его «очищение». Его приверженцы против паломничеств к могилам святых, не отмечают день рождения пророка Мухаммеда, отрицают любые изменения в обрядовой практике, вызванные этнокультурными причинами. В Чечне движение объявлено вне закона.
 
 
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Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салих отказался от предложения советника главы Чечни Адама Шахидова приехать в республику.
 
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