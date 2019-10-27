|
Повсюду российские шпионы - Болгария высылает российского дипломата
Источник материала: Партизан
Болгария выслала российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Как сообщил МИД этой страны после встречи с российским послом, указанный дипломат уже покинул территорию Болгарии.
По версии ведомства, с сентября 2018 года дипломат собирал информацию, которая составляет государственную тайну, и передавал ее иностранному государству.
На сайте посольства России в Болгарии говорится, что должность первого секретаря занимают девять человек. Прокуратура имя подозреваемого не уточнила.
"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", – отмечено в сообщении внешнеполитического ведомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болгария выслала российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)