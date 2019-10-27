В Гомеле мужчина порезал колесо милицейского авто

Источник материала: Tut.by

Мужчина порезал колесо милицейского автомобиля в Гомеле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

25 октября около 23.00 милиционеры припарковали служебный автомобиль возле магазина. Вернувшись через некоторое время к транспортному средству, они увидели, что заднее левое колесо спущено. Сотрудники милиции поменяли колесо и продолжили патрулирование улиц.

Утром, осмотрев колесо, водитель увидел, что шину порезали. Вернувшись к месту происшествия и отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, милиционеры увидели, как неизвестный мужчина вышел из магазина и пошел к их авто.

— Патрульные решили зайти в торговый зал и сразу увидели схожего по приметам человека. Тот не стал отрицать, что это он испортил шину. Мужчину задержали, — рассказали в МВД.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси. Максимальное наказание по данной части статьи — 3 года лишения свободы.

Напомним, что похожий инцидент произошел в сентябре на столичной улице Немига. Тогда нетрезвый мужчина порезал колесо автомобиля Департамента охраны и попал в объектив видеорегистратора, установленного в служебном авто. Злоумышленника задержали. Им оказался житель Витебской области 1995 года рождения.