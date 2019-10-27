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В Гомеле мужчина порезал колесо милицейского авто
Источник материала: Tut.by
Мужчина порезал колесо милицейского автомобиля в Гомеле, возбуждено уголовное дело. Об этом
25 октября около 23.00 милиционеры припарковали служебный автомобиль возле магазина. Вернувшись через некоторое время к транспортному средству, они увидели, что заднее левое колесо спущено. Сотрудники милиции поменяли колесо и продолжили патрулирование улиц.
Утром, осмотрев колесо, водитель увидел, что шину порезали. Вернувшись к месту происшествия и отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, милиционеры увидели, как неизвестный мужчина вышел из магазина и пошел к их авто.
— Патрульные решили зайти в торговый зал и сразу увидели схожего по приметам человека. Тот не стал отрицать, что это он испортил шину. Мужчину задержали, — рассказали в МВД.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси. Максимальное наказание по данной части статьи — 3 года лишения свободы.
Напомним, что похожий инцидент
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По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси. Максимальное наказание по данной части статьи - 3 года лишения свободы.
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