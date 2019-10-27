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Дженнифер Энистон поцеловала телеведущую в губы в прямом эфире

28.10.2019 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская актриса Дженнифер Энистон в прямом эфире передачи The Ellen DeGeneres Show поцеловала телеведущую Эллен Дедженерес. Отрывок программы опубликован на сайте Ellentube.

В ролике артистка поинтересовалась у 61-летней ведущей, которая состоит в браке с женщиной, когда та последний раз целовалась с мужчиной. Дедженерес ответила, что иногда такое случается, и добавила, что не понимает, почему это всех так шокирует.

Она спросила у звезды «Друзей», когда та целовалась с девушками. «Хм. Я этого не делаю», — сказала Энистон. После этих слова телеведущая придвинулась к ней поближе, а сидящие в зале зрители начали кричать и хлопать. Женщины поцеловались в губы, и Дедженерес сказала: «Вот что они хотели увидеть. Вот чего они ждали годами». «У тебя такие мягкие губы!» — ответила актриса.

Ранее Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram и установила рекорд по приросту подписчиков. Она набрала миллион фолловеров всего за пять часов 16 минут. Звезда опубликовала первое селфи 15 октября. На нем Энистон запечатлена вместе со своими коллегами по сериалу «Друзья» — Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.

 
 
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В ролике артистка поинтересовалась у 61-летней ведущей, которая состоит в браке с женщиной, когда та последний раз целовалась с мужчиной. Дедженерес ответила, что...
 
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