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Дженнифер Энистон поцеловала телеведущую в губы в прямом эфире
Источник материала: Tut.by
Американская актриса Дженнифер Энистон в прямом эфире передачи The Ellen DeGeneres Show поцеловала телеведущую Эллен Дедженерес. Отрывок программы опубликован на
В ролике артистка поинтересовалась у 61-летней ведущей, которая состоит в браке с женщиной, когда та последний раз целовалась с мужчиной. Дедженерес ответила, что иногда такое случается, и добавила, что не понимает, почему это всех так шокирует.
Она спросила у звезды «Друзей», когда та целовалась с девушками. «Хм. Я этого не делаю», — сказала Энистон. После этих слова телеведущая придвинулась к ней поближе, а сидящие в зале зрители начали кричать и хлопать. Женщины поцеловались в губы, и Дедженерес сказала: «Вот что они хотели увидеть. Вот чего они ждали годами». «У тебя такие мягкие губы!» — ответила актриса.
Ранее Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram и
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В ролике артистка поинтересовалась у 61-летней ведущей, которая состоит в браке с женщиной, когда та последний раз целовалась с мужчиной. Дедженерес ответила, что...
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