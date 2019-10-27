В Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

Источник материала: Горецкий вестник

В Беларуси с 1 ноября повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца БПМ вырастет до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля). Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца января 2020 года, пишет tut.by.





С 1 ноября в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.









В Беларуси на начало октября проживало 2 миллиона 518,5 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в сентябре составляла 446,8 рубля.

Трудовые пенсии в Беларуси в последний раз пересматривали с 1 августа. Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

В августе средняя назначенная пенсия составляла 38,7% от средней зарплаты по стране (месяцем ранее — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в августе была самая низкая средняя зарплата, — 45,7%. В Минске этот показатель составляет 30,5%, в Витебской области — 44%, Брестской — 36,8%, Гомельской — 43,3%, Гродненской — 43,9%, Минской — 36,8%.