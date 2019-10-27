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Первые этажи многоэтажек в Минске будут убирать каждый день

28.10.2019 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чисто в квартире и в подъезде. Итак, столичные многоэтажки с нового года начнут убирать по-новому, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Идея пока касается только сухой уборки. Мыть подъезды продолжат по обычному графику. В среднем два раза в месяц.

Первые этажи многоэтажек в Минске будут убирать каждый день

Юлия Сидорович, главный специалист Минского городского жилищного хозяйства:
У нас в этом году был проведен эксперимент по уборке подъездов: были выбраны определенные ЖРЭО, где проводилась уборка первых этажей ежедневно. Эксперимент показал, что снижается количество обращений жителей, подъезд становится чище. Поэтому было принято решение на уровне министерства, что с нового года уборка будет проводиться на первых этажах ежедневно.

Первые этажи многоэтажек в Минске будут убирать каждый день

Других нововведений от коммунальщиков в ближайшее время не предвидится. В то же время в столице продолжают планово заваривать мусоропроводы.

Первые этажи многоэтажек в Минске будут убирать каждый день

В этом году выносить отходы на специальные контейнерные площадки начали жильцы более чем 80 домов. На очереди – ещё более 300 многоэтажек.

Люди в материале: Юлия Сидорович
 
 
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Новости Беларуси. Чисто в квартире и в подъезде. Итак, столичные многоэтажки с нового года начнут убирать по-новому, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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