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96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству

28.10.2019 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Банк развития завершил передачу своих акций в собственность государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству

Процесс начался ещё в апреле, когда было подписано распоряжение Президента. В соответствии с ним в июле были выкуплены 17 500 простых акций, которые сейчас решением собрания акционеров переданы в собственность Республики Беларусь. Таким образом, более 96 % уставного фонда Банка развития теперь находятся в государственной собственности.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Банк развития завершил передачу своих акций в собственность государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс начался ещё в...
 
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