|
96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Банк развития завершил передачу своих акций в собственность государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Процесс начался ещё в апреле, когда было подписано распоряжение Президента. В соответствии с ним в июле были выкуплены 17 500 простых акций, которые сейчас решением собрания акционеров переданы в собственность Республики Беларусь. Таким образом, более 96 % уставного фонда Банка развития теперь находятся в государственной собственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Банк развития завершил передачу своих акций в собственность государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс начался ещё в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)