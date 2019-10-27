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Новости экономики за 28.10.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская калийная компания подписала новый крупный контракт на поставку удобрений в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продукция будет отгружаться по 280 долларов за тонну. Это на 10 долларов меньше, чем было прописано в предыдущем соглашении.
Специалисты рассчитывают, что снижение цены будет способствовать повышению спроса со стороны индийских фермеров и, соответственно, создаст условия для активизации связанного с удобрениями бизнеса во всех ключевых регионах страны.
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Новости Беларуси. Белорусская калийная компания подписала новый крупный контракт на поставку удобрений в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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