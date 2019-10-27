Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея

Источник материала: СТВ

Картофель – в особенном почёте в белорусской кухне – более 250 блюд из него придумано! Но самое популярное, конечно, – драники. Они тоже – бренд страны, отметили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» . Вкуснейший, который обязательно пробуют все иностранцы.

Белоруска и итальянец встретились на кухне ресторана, чтобы вместе приготовить драники. Марко уже год работал шеф-поваром в Минске, но их так и не пробовал.





Марко:

Аллора! Какой ингредиент нужно на драники?

Ядвига:

Главное – хорошего качества, сорта картошка. С корочкой когда поджариваешь – м-м-м! А ещё в деревне многие делают – поджарить грудиночки, или сальца – шкварочек, и посыпать.





Пока Ядвига Ивановна со смаком вспоминала деревенские драники, Марко решил добавить итальянский акцент: сначала оливковое масло, а после – совсем неожиданные ингредиенты.

Марко:

Сметаны не надо?





Ядвига:

Мы обычно на оладьи наливаем.

Марко:

А, наверх?

Ядвига:

Да. А это зачем?

Марко:

А это — помидоры черри, дают кислинку. Очень похоже на мочёные яблоки. Плюс додаём, освежаем всё – так как здесь масло, немножко жирно – освежаем всё цедрой апельсина.





Ядвига:

Теперь я буду давать мастер-класс своим подругам!