|
Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея
Источник материала: СТВ
Картофель – в особенном почёте в белорусской кухне – более 250 блюд из него придумано! Но самое популярное, конечно, – драники. Они тоже – бренд страны, отметили в одной из серий проекта
Марко:
Ядвига:
Пока Ядвига Ивановна со смаком вспоминала деревенские драники, Марко решил добавить итальянский акцент: сначала оливковое масло, а после – совсем неожиданные ингредиенты.
Марко:
Ядвига:
Марко:
Ядвига:
Ядвига:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картофель – в особенном почёте в белорусской кухне – более 250 блюд из него придумано! Но самое популярное, конечно, – драники. Они тоже – бренд страны, отметили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)