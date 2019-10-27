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Проезд в минском метро самый дешёвый в Европе

28.10.2019 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское метро оказалось самым дешёвым в Европе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одноразовая поездка у нас стоит 65 копеек, это 32 цента. Столько же платят киевляне, с ними мы поделили первое место. На втором месте – Бухарест, там жетон почти в два раза дороже. На третьей строке – Москва, за проход в подземку которой придётся заплатить 86 центов.

Проезд в минском метро самый дешёвый в Европе

Самый дорогой метрополитен в Лиссабоне – 1 доллар и 60 центов за однократную поездку. Всего лишь на 6 центов дешевле проезд в Афинах. Больше доллара также придётся заплатить в Будапеште, Варшаве, Таллине и Праге.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Минское метро оказалось самым дешёвым в Европе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одноразовая поездка у нас стоит 65 копеек, это 32...
 
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