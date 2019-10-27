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Cтоит ли становиться депутатом?

28.10.2019 19:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оказывается, членство в палате представителей Национального собрания (ППНС) – это сплошные убытки. Такой вывод можно сделать из высказываний депутатов.

Накануне «Салідарнасць» рассказала, сколько тратят кандидаты на предвыборную кампанию, и задалась вопросом: а стоит ли игра свеч? Даже для тех, кто проходит в ППНС. Информацию к размышлению предоставили некоторые пока еще действующие депутаты ППНС, которые поделились с TUT.BY сведениями о своих доходах, пишет «Салідарнасць».

— За эти три года зарплату незначительно подняли только один раз, — рассказывает о тяготах законотворческой жизни председатель комиссии ППНС по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. — Все члены нашей комиссии занимали достаточно высокие должности на предприятиях промышленности, транспорта, связи, поэтому они тоже ничего не приобрели в плане доходов.

Руководитель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский скромно признается, что значительно потерял в деньгах, уйдя на депутатские хлеба: «До этого у меня была высокая зарплата по линии спорта».

Мало того, пожизненно дисквалифицированного за допинг метателя молота в палате поджидала еще одна «засада»:

— Если я ездил на какие-либо конференции или чемпионаты по легкой атлетике, мне приходилось брать в парламенте отпуск за свой счет. Если честно, для меня это были достаточно большие финансовые потери,

Певица Ирина Дорофеева утверждает, что приход в палату тоже ударил по её карману.



— Как у артистки у меня было больше возможностей зарабатывать, гастролировать.

Все вышеназванные, однако, воздержались от того, чтобы назвать размер депутатской зарплаты. Это сделала Анна Канопацкая в беседе с kp.by. Её оклад в ППНС составляет 2 тысячи рублей.

— Конечно, она [зарплата] не соответствует статусу и ответственности депутата палаты представителей, — сокрушается Канопацкая. — Сейчас я могу позволить себе нарядов меньше, чем это было еще лет 5-7 назад.


Тем не менее, Анна пыталась продлить свое депутатство на следующий срок, но избирательная комиссия её не зарегистрировала. Так что, вскоре гардероб Канопацкой наверняка начнет пополняться прежними темпами.

Вообще «хоровое исполнение» депутатами песни о потерянных деньгах несколько забавляет. Да, во многих странах парламентарии действительно зарабатывают больше, но при этом они создают законы, а не штампуют проекты, которые им спустили из президентской администрации или правительственных структур. Так что, нашим нардепам, пожалуй, еще и переплачивают.
 
 
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Оказывается, членство в палате представителей Национального собрания (ППНС) – это сплошные убытки. Такой вывод можно сделать из высказываний депутатов.
 
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