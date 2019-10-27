Apple представила новый гаджет за 249 долларов

Источник материала: Tut.by

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Главная особенность новинки — функция активного шумоподавления (active noise cancellation). С ее помощью наушники задействуют встроенные микрофоны, чтобы компенсировать окружающий шум. Производитель утверждает, что AirPods Pro также способны анализировать низкие и средние частоты в зависимости от геометрии уха человека.





AirPods Pro можно настроить так, чтобы при активном шумоподавлении наушники «пропускали» некоторые звуки из внешнего мира — например, приближающегося вагона или объявления по громкой связи в аэропорту. По заверению Apple, на одном заряде AirPods Pro могут продержаться до четырех с половиной часов без подзарядки, если включено шумоподавление. Кейс дает дополнительные 24 часа заряда. Есть поддержка беспроводной подзарядки.





В комплект поставки AirPods Pro добавят несколько силиконовых насадок для ушей разного размера. Кроме того, наушники защищены от влаги по стандарту IPX. Это значит, что плавать с ними нельзя, но под дождем снимать гарнитуру необязательно.

Продажи в США стартуют 30 октября по цене 249 долларов.

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