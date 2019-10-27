ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple представила новый гаджет за 249 долларов

28.10.2019 20:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Главная особенность новинки — функция активного шумоподавления (active noise cancellation). С ее помощью наушники задействуют встроенные микрофоны, чтобы компенсировать окружающий шум. Производитель утверждает, что AirPods Pro также способны анализировать низкие и средние частоты в зависимости от геометрии уха человека.


 AirPods Pro можно настроить так, чтобы при активном шумоподавлении наушники «пропускали» некоторые звуки из внешнего мира — например, приближающегося вагона или объявления по громкой связи в аэропорту. По заверению Apple, на одном заряде AirPods Pro могут продержаться до четырех с половиной часов без подзарядки, если включено шумоподавление. Кейс дает дополнительные 24 часа заряда. Есть поддержка беспроводной подзарядки.


В комплект поставки AirPods Pro добавят несколько силиконовых насадок для ушей разного размера. Кроме того, наушники защищены от влаги по стандарту IPX. Это значит, что плавать с ними нельзя, но под дождем снимать гарнитуру необязательно.

Продажи в США стартуют 30 октября по цене 249 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят предыдущие AirPods:

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи в США стартуют 30 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика