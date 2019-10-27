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Соболенко и Мертенс с поражения стартовали на итоговом турнире в парном разряде

28.10.2019 20:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусско-бельгийская пара Арина Соболенко и Элиз Мертенс в первом матче группового этапа на итоговом турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — 14 млн долларов) уступили голландско-немецкому дуэту Деми Схюрс и Анна-Лена Грёнефельд — 5:7, 6:1, 7:10. А ведь по очкам к победе были ближе Арина и Элиз — 69:61.


Элиз Мертенс и Арина Соболенко празднуют победу на US Open 2019. Фото: Reuters

Арина Соболенко вместе с Элиз Мертенс возглавляют чемпионскую гонку, то есть занимают первую строчку в парном рейтинге WTA благодаря титулам, завоеванным в 2019 году в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open.

Как первая сеяная пара в Шэньчжэне, девушки попали в «Красную группу», и их первыми соперниками стали голландка Деми Схюрс и немка Анна-Лена Грёнефельд.

Состав «Красной группы»

Арина Соболенко (парный рейтинг — 2 WTA) и Элиз Мертенс (3 WTA)
Тимея Бабош (6 WTA) и Кристина Младенович (5 WTA)
Юнжань Чжань (11 WTA) и Хаоцин Чжань (11 WTA)
Деми Схюрс (16 WTA) и Анна-Лена Грёнефельд (10 WTA)

Поединок стартовал с трех брейков, после чего Схюрс принесла своей команде победу в гейме на подаче (1:3), а затем это сделала Соболенко. В шестом гейме сразу после коучинга тренера Арины Дмитрия Турсунова, который напомнил девушкам, что как одиночные игроки они лучше соперниц, Арина и Элиз сделали обратный брейк — 3:3.

До конца первой партии Соболенко и Мертенс выиграли по гейму на подаче и допустили брейк для соперниц. Вскоре на втором сетболе Схюрс подала на вылет — 5:7.

Во второй партии Соболенко и Мертенс сделали брейки в четвертом и шестом геймах, а затем Арина забила у сетки на сетболе — 6:1.

На тай-брейке Арина и Элиз «горели» 0:2, потом 1:6 и 3:7. Аут Грёнефельд в розыгрыше, прием на вылет Соболенко и смэш Мертенс позволили Арине и Элиз сократить отставание до минимума — 6:7. После счета 7:8 Арина, которая днем ранее выиграла финал малого итогового турнира в Чжухае, дважды пробила в аут в перестрелке.

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