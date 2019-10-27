Пьяный житель Барановичей до смерти избил жену

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах следователи устанавливают обстоятельства смерти 50-летней местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





В совершении преступления подозревается 51-летний супруг погибшей. Трагедия произошла вечером 26 октября. По данным следствия, между мужем и женой произошел конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он принялся избивать супругу, нанося ей руками и ногами удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

В отношении подозреваемого Барановичский МОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство)) УК. Мужчина задержан. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Проводятся неотложные следственные действия, назначены необходимые экспертизы.