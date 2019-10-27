|
Мужчина попал под поезд и лишился ноги
28.10.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчина попал под поезд на перегоне ст. Тимковичи - ст. Клецк в Брестской области. По
Мужчина получил серьезные травмы - он остался без ноги. Пострадавшему 52 года. По факту травмирования человека проводится проверка.
С начала года на железной дороге в Беларуси произошло 87 несчастных случаев. 58 человек в результате их погибли, 29 получили травмы различной степени тяжести, уточнили в МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина попал под поезд на перегоне ст. Тимковичи - ст. Клецк в Брестской области. По сообщениям пресс-службы МВД, это произошло в 11.25 26 октября. Машинист поезда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)