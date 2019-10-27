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Мужчина попал под поезд и лишился ноги

28.10.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина попал под поезд на перегоне ст. Тимковичи - ст. Клецк в Брестской области. По сообщениям пресс-службы МВД, это произошло в 11.25 26 октября. Машинист поезда применял экстренное торможение и подавал звуковой сигнал.

Мужчина попал под поезд и лишился ноги

Мужчина получил серьезные травмы - он остался без ноги. Пострадавшему 52 года. По факту травмирования человека проводится проверка.

С начала года на железной дороге в Беларуси произошло 87 несчастных случаев. 58 человек в результате их погибли, 29 получили травмы различной степени тяжести, уточнили в МВД.

 
 
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  Мужчина попал под поезд на перегоне ст. Тимковичи - ст. Клецк в Брестской области. По сообщениям пресс-службы МВД, это произошло в 11.25 26 октября. Машинист поезда...
 
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