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«Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.» – презентация издания
28.10.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
4 ноября (понедельник) в 18:00 в пространстве «Консерва» (ул. Куйбышева 33) состоится презентация издания «Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.», которое подготовлено волонтерской инициативой «Брестский конструктивизм». Проект поддержан Генеральным консульством Республики
Основой издания стали архивные дела из Государственного Архива Брестской области. Особый интерес представляют чертежи первоначальных планов домов, позволяющие сравнить замысел архитекторов и современное состояние модернистского наследия. Графическое оформление издания-бренд-студия GRAFIT.
В Бресте в межвоенное время было реализовано более 100 проектов зданий в стиле модернизма. Этот город имеет наибольшее количество модернистских домов в Беларуси. В издании «Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.» рассказывается о частных застройках в центре Бреста. На примере модернистского наследия можно проследить тенденции архитектуры и проектирования межвоенного времени. Более подробнее об этом можно узнать из предисловия, подготовленного профессором Академии искусств в Гданьске (Польша) Михалом Пшчулковским. Также каталог содержит архивные фотографии разных годов, позволяющие более полно представить трансформацию зданий.
Что: Презентация издания «Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.»
Где: г. Брест, ул. Куйбышева д. 33
Когда: 4 ноября в 18:00
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