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«Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.» – презентация издания

28.10.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

4 ноября (понедельник) в 18:00 в пространстве «Консерва» (ул. Куйбышева 33) состоится презентация издания «Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.», которое подготовлено волонтерской инициативой «Брестский конструктивизм». Проект поддержан Генеральным консульством Республики Польша в Бресте, Польским Институтом в Минске и Историко-культурным центром BREST FORT.

«Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.» – презентация издания

Основой издания стали архивные дела из Государственного Архива Брестской области. Особый интерес представляют чертежи первоначальных планов домов, позволяющие сравнить замысел архитекторов и современное состояние модернистского наследия. Графическое оформление издания-бренд-студия GRAFIT.

В Бресте в межвоенное время было реализовано более 100 проектов зданий в стиле модернизма. Этот город имеет наибольшее количество модернистских домов в Беларуси. В издании «Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.» рассказывается о частных застройках в центре Бреста. На примере модернистского наследия можно проследить тенденции архитектуры и проектирования межвоенного времени. Более подробнее об этом можно узнать из предисловия, подготовленного профессором Академии искусств в Гданьске (Польша) Михалом Пшчулковским. Также каталог содержит архивные фотографии разных годов, позволяющие более полно представить трансформацию зданий.

Что: Презентация издания «Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.»

Где: г. Брест, ул. Куйбышева д. 33

Когда: 4 ноября в 18:00

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  4 ноября (понедельник) в 18:00 в пространстве «Консерва» (ул. Куйбышева 33) состоится презентация издания «Модернизм в брестской архитектуре 1921-1939 гг.», которое...
 
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