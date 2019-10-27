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Эрудиты из Кировска — абсолютные чемпионы области!

28.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Эрудиты из Кировска — абсолютные чемпионы области!

В Могилеве состоялся юбилейный, XXV чемпионат Могилевской области по интеллектуальным играм. Блестяще выступили на нем школьники Кировщины.

Увлекательный турнир собрал сильнейших юных интеллектуалов из всех районов области и Могилева — 36 команд. Наш район представляли воспитанники интеллектуального клуба «Эрудит» (руководитель Игорь Лукашов) районного Центра дополнительного образования детей и молодежи  — команды «В джазе не только…», «Мысли вслух» и «С миру по нитке».

По сложившейся традиции участники соревновались в трех классических интеллектуальных играх: «Своя игра», «Брэйн-ринг» и «Что? Где? Когда?».

Высокую подготовку, эрудицию, находчивость и логическое мышление продемонстрировали все наши команды. А особенно удачно удалось выступить команде «С миру по нитке», участники которой показали уникальный результат, став победителями во всех трех играх! До этого на протяжении четверти века, сколько «стукнуло» областному чемпионату в нынешнем году, ни одной команде не удавалось добиться такого результата.

В составе команды, которая стала абсолютным чемпионом области, —  старшеклассникики СШ №1: Владимир Монетов (капитан), Виктор Будницкий, Кристина Ётёш, Станислав Эзрин, Александр Березко и Игорь Манько. Стоит напомнить, что ребята — уже довольно опытные «бойцы» интеллектуального фронта. В минувшем году они стали трехкратными бронзовыми призерами чемпионата области. И вот через год «подросли» на две головы…

Стоит также отметить успех команды «Мысли вслух», которая заняла 2 место в игре «Брэйн-ринг».

Так держать, кировские «знайки»!

Александр ХОХЛОВ.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве состоялся юбилейный, XXV чемпионат Могилевской области по интеллектуальным играм. Блестяще выступили на нем школьники Кировщины. Увлекательный...
 
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