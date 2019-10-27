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Александр Лукашенко об усилении безопасности на БелАЭС: второй Чернобыль Европа не переживёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. НАТО же не только на полгода размещает войска вблизи наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще и непосредственная близость к белорусской АЭС. И хотя станция защищена по последнему слову техники, усиление мер безопасности и здесь не помешает.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы хорошо защитили атомную станцию с воздуха. Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением – «Тор-М2» – недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве.
Нам надо подумать и о более серьезной наземной защите нашей АЭС. Я думаю, литовцы не совсем отмороженные, они понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется и нам, и им. Вот это надо иметь в виду.
Я не хочу, чтобы тут все поняли, что я хочу тут сейчас мы закупим новые вооружения масштабные, денег у нас немерено и т. д. Мы на это, конечно, денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары, у нас столько денег нет.
Из этого надо исходить. Все должны понимать, если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что мы можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтоб потом не перемывали мои кости разные блогеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие.
Еще раз подчеркну. Мы не бряцаем оружием, мы готовим адекватные ответы на любые телодвижения. То, что меня настораживает, – это прецедент. Не хотелось бы, чтобы в 15 километрах от нашей границы, фактически на нашей территории, размещались войска. Неважно, какие там. Мы знаем каждого военнослужащего, которого перебрасывают туда. Чернокожие они, бледнолицые, нам неважно.
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Новости Беларуси. НАТО же не только на полгода размещает войска вблизи наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще и непосредственная...
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