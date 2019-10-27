Банки навязывают страховку при выдаче потребительских кредитов. Правомерно ли это?

Источник материала: Новости Волковыска

От какой страховки при оформлении кредита можно отказаться, даже если банковские работники уверяют в обратном?

В начале октября Нацбанк напомнил банкам и иным кредитным организациям, что они не должны навязывать клиентам страховку при выдаче им кредита, если она не связана с исполнением обязательств по кредитному договору.

Как понять, что страховку, которую вам говорят заключить для получения кредита, в действительности является навязанной?

Страхование здоровья не является обеспечением кредита

Мы зашли на сайты банков, чтобы посмотреть, какую страховку они предлагают тем, кто хочет взять кредит. Параллельно эти и другие скриншоты мы отправили в Нацбанк с просьбой дать пояснения.





На сайте банка сказано: в качестве обеспечения кредита (вашей гарантии, что банк вернет свои деньги) необходим договор страхования от несчастных случаев и болезней. Однако такое страхование не может являться способом обеспечения кредита.

– Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору предусмотрены законодательством Беларуси. Так, исполнение обязательств по кредитному договору может обеспечиваться гарантийным депозитом денег, залогом недвижимого и движимого имущества, поручительством, гарантией, неустойкой, и иными способами, предусмотренными законодательством или договором. (статья 147 Банковского кодекса, статья 310 Гражданского кодекса). В банковской практике страхование от несчастных случаев и болезней не является обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, – ответили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном банке.

Соответственно, в данном случае при просьбе выдать кредит клиент имеет право отказаться от страхования, а банк не имеет право отказать ему в выдаче кредита ввиду отказа от такой страховки.





Следующий пример: на сайте банка указано об обязательном предоставлении договора добровольного страхования. Если речь идет о страховании жизни и здоровья, предоставление договора страхования для получения кредита не может быть обязательным.

– В соответствии со статьей 150 Банковского кодекса предусмотрено, что физическое лицо вправе согласиться или отказаться от оказания ему дополнительных платных услуг, в том числе от оказания таких услуг посредством заключения иных договоров с кредитодателем и (или) третьими лицами, в целях заключения кредитного договора. В случае отказа физического лица от оказания ему дополнительных платных услуг, в том числе от оказания таких услуг посредством заключения иных договоров с кредитодателем и (или) третьими лицами, в целях заключения кредитного договора кредитодатель обязан предложить данному лицу кредит, идентичный по сумме и сроку, – прокомментировали в Нацбанке.

В то же время банк, предоставляя автокредит, имеет право потребовать заключения договора КАСКО на автомобиль, если вы предоставляете данное авто в качестве залога для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору. В отличие от жизни и здоровья, банк может продать автомобиль клиента, который отказывается платить по кредиту. В этом случае банки не имеют права ограничивать клиента в выборе страховой организации.

Почему банки так заинтересованы в страховании клиентов?

Во-первых, страхование клиента – это гарантия банку, что он вернет свои деньги, даже если с кредитополучателем произойдет несчастный случай и он ввиду этого станет неплатежеспособным.

– Для банков важно, чтобы исполнение обязательств по кредитному договору было непрерывным. В случае наступления неблагоприятных жизненных ситуаций у кредитополучателя при наличии договора страхования от несчастных случаев и болезней сохраняется источник исполнения обязательств по кредитному договору. В этой связи договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней может учитываться банками при оценке кредитоспособности заявителя, но не может являться обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, – сообщили в Нацбанке.

Во-вторых, банки выступают как страховые агенты. А значит, если клиент соглашается заключить у них договор страхования с определенной фирмой, банк получает финансовый бонус. Это приводит к недобросовестным практикам: иногда работники, выдающие кредиты, не предлагают клиентам страховку, а вынуждают ее взять.

– Как нам стало известно в результате контрольно-аналитических проверок, некоторые страховые компании мотивируют банковских работников заключать как можно больше страховых договоров с клиентами, предлагая им не только процент от суммы заключенных сделок, а еще и бонусы — сертификаты в ювелирные магазины, поездки на выходные за границу, – рассказал заместитель начальника управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков Комитета государственного контроля Александр Стукан.

Навязыванием страховки занимается большинство банков

– Мы увидели, что навязыванием добровольного страхования занимаются практически все банки, кроме крупных, – говорит А.Стукан. – При оформлении потребительских кредитов навязывают договоры от несчастных случаев и болезней. Причем, как правило, по условиям договора страховая компания выплачивает долг по кредиту клиента только в случае наступления у него инвалидности либо смерти.

Результаты проверок КГК показали, что банки не только навязывают добровольное страхование жизни и здоровья клиентам, а еще и оформляют сделки по завышенным тарифам либо на суммы, которые значительно превышают размер долга по кредиту. В ходе опроса, который проводился на сайте Госконтроля, ведомство получило много жалоб от клиентов банков.

«Сотрудница банка даже не сказала, что будет оформлен договор страхования. Стало понятно, когда я получила на руки не ту сумму, которую запрашивала, а за вычетом примерно шести ее процентов».

«Без заключения договора страхования ставка по кредиту была выше».

«В банке сказали, что застраховаться для получения кредита можно только у них».

«Предупредили, что в случае расторжения договора страхования банк может потребовать досрочного погашения задолженности».

«Договор страхования жизни входит в обязательный перечень документов для кредитного договора на недвижимость. Мне сказали, что банк применит штрафные санкции, если я его не продлю».

К слову, 61 % респондентов, поучаствовавших в опросе (всего ответы выслали около 450 человек), сообщили, что в банках им отказывали в услуге (вероятно, речь идет о выдаче кредита. – Прим. авт.), если не заключался договор страхования.

Все перечисленное – пример недобросовестной работы банков.

Ухудшает ситуацию наличие страховых брокеров – когда работник банка заодно является и представителем страховой организации. А значит, принимая решение о выдаче кредита, он может вынудить клиента заключить именно тот страховой договор, который даст наибольший бонус работнику банка.

Если уже заключили такой договор, что делать?

– Нужно узнать, есть ли возможность расторжения договора. Бывает, компании отказываются расторгнуть страховой договор, мотивируя это тем, что он расторгается по соглашению сторон, а страховая компания, то есть одна из сторон, не соглашается это сделать. Иногда обиженные клиенты обращаются к нам, и мы пытаемся уладить ситуацию, – объясняет А.Стукан.

Медицинская страховка – это хорошо. Но…

Страхование жизни и здоровья – это хорошо, поскольку человеку, получившему инвалидность, сложно найти работу, а значит, ему будет труднее расплачиваться по долгам. В случае смерти должника его долги переходят на его наследников, если не был заключен соответствующий договор страхования.

Однако добровольное страхование должно оставаться добровольным. Банки, которые получают процент за продажу страховок, не должны их навязывать клиентам, тем более, по завышенным тарифам.

– Не должно быть такого, что клиенту отказывают в выдаче кредита лишь потому, что он отказался взять медицинскую страховку. А у нас таких фактов, к сожалению, море. В рекомендациях Нацбанка написано, что банки не должны навязывать людям добровольную страховку. Никаких наказаний сейчас за это нет, всё на совести банков. Посмотрим, как они будут выполнять рекомендации, – говорит А.Стукан.

Принуждение к заключению договора – это нарушение норм Гражданского кодекса Беларусь (ст. 391), а также Закона «О защите прав потребителей», который запрещает обусловливать приобретение товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

Комитет госконтроля предложил Национальному банку и Министерству финансов внести изменения в законодательство, чтобы упорядочить процесс добровольного страхования в банках, а также защитить права и законные интересы граждан.

Мы также попытались получить комментарий у Ассоциации белорусских банков – организации, которая представляет и защищает законные интересы банков. К сожалению, в течение суток представители АББ так и не связались с журналистом агентства «Минск-Новости», сославшись на занятость. Мы готовы услышать и опубликовать позицию АББ.