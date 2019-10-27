Источник материала: Новости Волковыска

Гродненский городской район электрических сетей напоминает, что пунктом 223 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 (далее – Правила), предусмотрено, что абонент обязан известить энергоснабжающую организацию о выбытии (изменении места регистрации по месту жительства), в том числе в связи с продажей (обменом) жилого помещения, расторжением договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда, и произвести полный расчет за потребленную электрическую энергию, включая день выезда.

В соответствии с пунктом 224 Правил выдача гражданам, являющимся абонентами городского района электрических сетей, справки о расчетах за потребленную электрическую энергию осуществляется в рамках реализации административной процедуры, предусмотренной в пункте 10.7 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

Данная справка выдается бесплатно в течение трех рабочих дней со дня обращения абонента в энергоснабжающую организацию на основании его заявления и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. В течение данного периода персонал энергоснабжающей организации посещает абонента и фиксирует показания прибора учета электрической энергии. При необходимости, время посещения предварительно согласовывается с абонентом.

Во избежание проблем в части расчетов за электрическую энергию при покупке объекта недвижимости, настоятельно рекомендуем покупателю недвижимости перед совершением сделки о покупке истребовать от продавца справку о расчетах за потребленную электрическую энергию и сравнить последние оплаченные показания с фактическими показаниями прибора учета электрической энергии, установленного на приобретаемом объекте недвижимости. При выявлении задолженности, потребовать у продавца ее погашения.

При смене абонента (собственника одноквартирного жилого дома, квартиры блокированного, многоквартирного жилого дома, нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда), согласно пункту 221 Правил, новый абонент (собственник одноквартирного жилого дома, квартиры блокированного, многоквартирного жилого дома, наниматель жилого помещения государственного жилищного фонда) обязан в течение 10 календарных дней после получения правоустанавливающих документов на жилое помещение (заключение договора найма жилого помещения) обратиться в энергоснабжающую организацию для заключения договора электроснабжения.