Источник материала: Новости Волковыска

Сейчас перед многими из вас стоит вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Этот жизненный вопрос задаёт себе каждый. Мы готовы вам помочь!

Волковысский районный отдел по чрезвычайным ситуациям приглашает выпускников 11 классов общеобразовательных школ, а также выпускников других учебных заведений поступать в «Университет гражданской защиты МЧС Беларуси» и средние специальные учебные заведения: «Гомельский государственный машиностроительный колледж, Полоцкий государственный химико-технологический колледж и Солигорский государственный горно-химический колледж, ребят окончивших 6 классов общеобразовательной школы в «Специальный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси», а ребят окончивших 7 классов общеобразовательной школы в государственное учреждение образования «Гродненское областное кадетское училище».

Более подробную информацию об условиях поступления можно получить в отделе кадров Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по адресу 129-й Орловской дивизии, 46, или по телефону 6-81-74, а также на сайте «ucp.by».