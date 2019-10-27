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Генсек НАТО успокоил и прокомментировал реакцию Беларуси по поводу учений в Литве

28.10.2019 20:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам Столтенберга, НАТО - альянс оборонительный, поэтому соседям не стоит беспокоиться по поводу предстоящих маневров.



Как пишет Sputnik, североатлантический альянс не видит причин для беспокойства властей Беларуси в связи с предстоящими учениями в Литве, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Журналисты попросили Столтенберга прокомментировать обеспокоенность Минска маневрами, которые пройдут весной у ее границ. Генсек на это ответил, что НАТО является оборонительным альянсом.

"Конечно, все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО", - уточнил Столтенберг, заметив, что альянс также сталкивается с непредсказуемой обстановкой, касающейся увеличением военной активности у границ.

По словам генсека НАТО, учения оборонительного альянса не должны вызывать беспокойство у соседних стран.


В начале минувшей недели в Литву начали прибывать подразделения 1-й американской бронетанковой дивизии, 30 танков Abrams, 25 БМП Bradley и 500 военнослужащих будут дислоцироваться на полигоне Пабраде, что в 15 километрах от белорусской границы.

В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко, выслушав доклад профильных ведомств, отметив, что такие незначительные силы у белорусской границы – не соперник Вооруженным силам Беларуси, пережившим уже четвертую модернизацию. Он поручил армии готовиться к учениям, которые запланированы в ответ на маневры НАТО.
 
Теги: Минск
 
 
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По словам Столтенберга, НАТО - альянс оборонительный, поэтому соседям не стоит беспокоиться по поводу предстоящих маневров.
 
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