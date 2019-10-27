В Солнечной системе обнаружена новая карликовая планета

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bbc.com Диаметр карликовой планеты составляет всего около 430 км - это чуть больше, чем расстояние от центра Москвы до Нижнего Новгорода. Гигея, названная так в честь древнегреческой богини здоровья, расположена в главном поясе астероидов, вращающихся вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера, пишетДиаметр карликовой планеты составляет всего около 430 км - это чуть больше, чем расстояние от центра Москвы до Нижнего Новгорода.





Строго говоря, первым Гигею обнаружил итальянский астроном Аннибале де Гаспарис еще 170 лет назад, в 1849 году, но до сегодняшнего дня она официально считалась астероидом.









Поводом для официального изменения классификации послужило то, что ученым впервые удалось подробно рассмотреть Гигею при помощи Очень большого телескопа (VLT - Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне Атакама.

Судьба Плутона

Гигея - не самый крупный объект в поясе астероидов. По размерам она уступает Церере (950 км), Весте (525 км) и Палладе (512 км).





До начала XIX века все три считались настоящими планетами, однако позже были "разжалованы" в астероиды.





Действующая классификация небесных тел была принята в 2006 году на ассамблее Международного астрономического союза.





Чтобы считаться планетой, небесное тело должно выполнять несколько условий:





вращаться по орбите вокруг Солнца;

не быть при этом спутником другой планеты;

иметь достаточную гравитацию, чтобы поддерживать круглую (или близкую к круглой) форму;

обладать достаточной массой, чтобы расчистить свою орбиту от других, более мелких объектов.

Если выполняются только первые три условия, планета считается карликовой.









Ровно по этой причине в 2006 году своего планетарного статуса официально лишился Плутон (диаметр - 2400 км). Вместе с ним статус карликовой планеты получили еще три транснептуновых (расположенных дальше от Солнца, чем Нептун) объекта - Хаумеа, Эрида и Макемаке (у всех из них есть свои спутники).





В поясе астероидов карликовой планетой признали только Цереру. Веста и Паллада оказались для этого недостаточно круглыми. А вот уступающая им по размерам Гигея, как теперь выяснилось, имеет почти идеальную сферическую форму - а значит, соответствует определению карликовой планеты.





Соответствующая научная статья была опубликована в понедельник в журнале Nature Astronomy, однако новый статус Гигеи еще должен быть официально утвержден Международным астрономическим союзом, который соберется в 2021 году в корейском Пусане.

Лобовое столкновение

К удивлению астрономов, на поверхности Гигеи не было обнаружено огромного кратера, который они ожидали там увидеть.





Дело в том, что к ее астероидной семье относится еще почти 7000 мелких объектов, отколовшихся от того же материнского небесного тела. Ученые предполагали, что удар, в результате которого образовалось все семейство, должен был оставить на Гигее глубокий шрам - как это произошло в случае с Вестой.





Однако, изучив 95% поверхности Гигеи, они нашли там лишь два сравнительно небольших кратера.









"Ни один из них не мог быть образован в результате удара, породившего эту семью астероидов, общий объем которых сравним с объемом небесного тела диаметром 100 км, - объясняет профессор Карлова университета в Праге и один из авторов статьи в Nature Astronomy Мирослав Брож. - Для этого они слишком малы".





Просчитав несколько возможных вариантов, ученые пришли к выводу, что Гигея и ее огромная семья образовались около 2 млрд лет назад в результате лобового столкновения с небесным телом диаметром 75-150 км.







